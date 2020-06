Municípios da região Celeiro do Estado encaminham pedido ao Estado e União para federalizar a ERS-163

O presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), Carlos Alberto Vigne, que também é prefeito do município de Braga, segue em busca da federalização da ERS-163. O assunto tem sido pauta da entidade, que pede aos governos federal e estadual uma resposta o pedido.

O motivo é a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai, em Barra do Guarita, que liga os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O presidente da Amuceleiro informou que os municípios da região estão subsidiando o pagamento de um estudo de impacto ambiental da construção da estrutura. Porém, para viabilizar a construção da ponte, é necessário que a ERS-163 seja federalizada.

Diante disso, os 21 municípios da Amuceleiro já protocolaram um pedido de federalização no governo do Estado, junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), e estão buscando auxílio da Assembleia Legislativa para acelerar o processo. Um grupo de prefeitos já esteve reunido com o presidente da Casa Legislativa, Ernani Polo, pois o processo de federalização depende de aprovação dos deputados estaduais. Já em relação à federalização da rodovia no trecho de Santa Catarina, o processo está avançado, aguardando somente a assinatura do governador catarinense, Carlos Moisés.