Por conta da pandemia, Teutofrangofest é transferida para 2021

A 4ª Teutofrangofest, que seria realizada de 14 a 16 de agosto deste ano, foi adiada e transferida para agosto de 2021. A comunicação oficial foi feita pela comissão organizadora do evento.

O adiamento do evento gastronômico e cultural se dá em virtude das incertezas do atual momento de pandemia do Covid-19 (Coronavírus) e toma por base as recomendações dos órgãos de Saúde, primando pelo bem-estar de toda a comunidade, visitantes e expositores. Em nota, a comissão organizadora reitera "compromisso com a saúde de todos, na certeza de que a 4ª Teutofrangofest será ainda maior e de pleno sucesso no próximo ano, valorizando a economia e a produção primária de Teutônia, além de incentivar o turismo e oportunizar programação artístico-cultural especial".