Construtora instala totens com álcool gel em pontos movimentados de Lajeado

Com a necessidade de frequentemente higienizar as mãos neste período de pandemia da Covid-19, a Construtora Diamond, de Lajeado, realizou a instalação de 11 pontos de higienização com álcool gel ao longo da principal e mais movimentada rua da cidade. As quadras da rua Júlio de Castilhos receberam totens vistosos para que a comunidade possa desinfetar as mãos mesmo quando estiver na rua ou caminhando. Os totens de higienização são adesivados e funcionam com um pedal que, quando acionado, libera o álcool gel para limpeza das mãos. A prefeitura de Lajeado autorizou a instalação dos pontos por quatro meses, podendo ser renovado por outro período após análise da necessidade. A Diamond fez o investimento e ficará encarregada da manutenção e da reposição de um litro de álcool gel por dia para cada totem.