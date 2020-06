Hospital de Estrela recebe R$ 1,7 milhão da prefeitura

A prefeitura repassou ao Hospital Estrela recursos no valor de R$ 1,780 milhão. A verba é proveniente do Ministério da Saúde. Deste montante, R$ 338,2 mil se referem a um valor extra liberado pelo governo federal para o enfrentamento emergencial do coronavírus, e R$ 1,44 milhão da habilitação dos dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), também para atendimento a pacientes acometidos pela Covid-19. O pagamento será feito em parcela única e já está à disposição do hospital.

O fato de Estrela ter aderido à gestão plena, segundo o secretário de Saúde, Elmar Schneider, também contribui para que o recurso chegue mais rápido ao hospital. Schneider lembra que, em função da pandemia, a prefeitura já havia repassado R$ 413 mil à instituição parta instalar a estrutura de atendimento aos pacientes. "No total, são quase R$ 2,2 milhões", enfatiza.

O secretário, que está deixando a pasta, considera que o município fez "a lição de casa" no enfrentamento da doença. Cita a implantação de local exclusivo para as pessoas com suspeita de estarem infectadas - na UBS do Bairro Boa União - e a estrutura colocada no hospital, que vai ficar à disposição da população. "São 20 leitos de UTI e mais 15 de internação", cita.

Para José Clóvis Soares, diretor do hospital, o trabalho conjunto é que está trazendo os resultados positivos no combate ao coronavírus. "Estamos conseguindo atender e salvar vidas", ressaltou, lembrando que o índice de letalidade no Hospital Estrela é de 2%, o que "só se consegue com o trabalho alinhado que está sendo feito aqui (em Estrela)".