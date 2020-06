Sistema para eliminar vírus com raios ultravioleta é testado em Caxias

A Marcopolo, com sede em Caxias do Sul, está lançando um sistema inédito de desinfecção de sanitários de ônibus com o uso de luz ultravioleta, cujos testes foram realizados e aprovados pelo Laboratório de Microbiologia Clínica da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Nos exames em laboratório, o novo sistema apresentou eficiência superior a 99,99% na ação antimicrobiana da radiação ultravioleta UVC. A tecnologia está disponível para os clientes e pode ser instalada tanto em veículos em produção quanto em unidades já em circulação no mercado.

De acordo com o diretor de Engenharia da Marcopolo, Luciano Resner, todos os ônibus com sanitário podem receber o novo sistema. "Será necessária apenas uma avaliação pela nossa equipe técnica para garantir que os dispositivos de segurança e detecção de passageiros estejam presentes", observa. Ele explica que o projeto de engenharia evita que a luz ultravioleta seja acionada com a presença dos passageiros no interior do sanitário. "O UVC é extremamente eficiente nesta aplicação, mas ao mesmo tempo é nocivo à saúde, razão pela qual o seu uso deve estar restrito a espaços fechados, sem exposição direta dos passageiros a luz", justifica. A nova tecnologia será mantida nos veículos mesmo após controlada a pandemia da Covid-19.

O sistema é composto por um conjunto de luminárias ultravioletas em quantidade e intensidade ajustadas à configuração do ambiente que são acionadas automaticamente após a utilização do sanitário ou em ciclos automáticos durante a rodagem do ônibus. A radiação elimina vírus, bactérias e outros microrganismos porque consegue penetrar nas células desses patógenos e em sua estrutura genética. Também há evidências de que os raios ultravioleta podem danificar os aminoácidos e proteínas que protegem o vírus ou permitem que ele se ligue e infecte uma célula hospedeira.

Os testes realizados pelo Laboratório de Microbiologia Clínica da UCS, que foi acionado para que fosse verificada a eficácia, atestaram a segurança do sistema para o uso. A solução desenhada pela Marcopolo mostrou redução superior a 99,99% do crescimento em todos os seis itens testados (pega-mão, maçaneta da porta, pia, botão da descarga, vaso sanitário e piso) dentro da unidade sanitária, durante 15 minutos de exposição à radiação UVC.