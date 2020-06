Senai de Novo Hamburgo ajuda na produção de EPI's

O Instituto Senai de Tecnologia em Calçado e Logística Industrial, sediado em Novo Hamburgo, vai prestar mentoria gratuita on-line para oito empresas aprovadas no Edital de Inovação para a Indústria, para fabricar equipamentos de proteção individual (EPIs), pivotar ou ampliar a produção existente. O treinamento pela internet tem duração de oito horas. Para a chamada, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) disponibilizará R$ 400 mil, distribuídos entre até 250 mentorias realizadas pela rede.

As empresas aprovadas no Rio Grande do Sul são Ebios Tecnologia (Caxias do Sul), que vai pivotar a linha de produção para fabricar face Shields; Inbrape Tecidos Industriais (Guaíba), que vai pivotar a linha de produção para confeccionar roupas hospitalares de TNT; Juliano Seffrin EPP (Sapucaia do Sul) , que vai ampliar a linha de produção para produção de máscaras; Masksinos (Novo Hamburgo), para adequar a linhas de produção de máscaras; Multipress Indústria Gráfica e Editora Ltda (Santa Maria), para pivotar a linha de produção de face shield; P.A. Miguel e Cia Ltda (Santo Antônio da Patrulha), para adequar a linha de produção de máscaras cirúrgicas; Quimicouros Indústria e Comércio Ltda (Estância Velha), para adequar a linha de produção de máscaras e a Valentys Indústria e Comércio (Sapucaia do Sul), que vai ampliar a linha de produção de aventais hospitalares.

Os consultores vão ajudar as empresas a criar um plano de ação para realizar o trabalho, orientar sobre as especificações técnicas exigidas na fabricação de cada item e a necessidade de consulta à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No Estado, o Senai mobilizou a sua rede e em parceria com empresas e instituições já produziu e doou 1,4 mil protetores faciais, 1,2 mil uniformes hospitalares, 40,4 mil máscaras de TNT e 500 máscaras de tecido.