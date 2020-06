Com testes rápidos, Santo Ângelo planeja ampliar exames de Covid-19

Município adquiriu 300 e recebeu outros 1.240 do governo do Estado /RODRIGO BERGSLEITHNER/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A secretaria de Saúde de Santo Ângelo adquiriu 300 testes rápidos para detectar a Covid-19 e recebeu 1.240 testes da Secretaria Estadual de Saúde (SES), repassados pela 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Com essa disponibilidade, foi ampliada a capacidade de testagem, conseguindo detectar um maior número de infectados e direcionando ações de prevenção para mitigar a circulação do novo coronavírus na cidade.

O secretário de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, afirmou que testar caso suspeito de Covid-19 é essencial para identificar e isolar o máximo de pessoas infectadas e saber quem pode ter entrado em contato com elas para que se possa quebrar a cadeia de transmissão. "O teste é o primeiro passo para conter o vírus. No entanto, existem condicionantes para a sua aplicação e que precisam ser observados. O teste rápido está sendo feito naquelas pessoas que tiveram contato com algum caso positivo ou quando há suspeita que o diagnóstico clínico de alta não está correto, porque a pessoa apresenta algum sintoma", explicou.

Cavalheiro salienta que a testagem é realizada de acordo com a normativa em que a indicação para testes laboratoriais incluem, além das pessoas com contato domiciliar e pessoal com casos confirmados, as gestantes (em qualquer idade gestacional) e puérperas, os profissionais de veículos de transporte de carga e transporte coletivo de passageiros, da saúde, da segurança pública, entre outros grupos que são considerados como prioritários. Santo Ângelo tem 71 casos confirmados da doença.

Desde o primeiro registro da Covid-19, em 25 de abril, incluindo os ativos, pacientes recuperados e óbitos, foram 50 notificações positivas realizadas por meio de teste rápido, o que incluem os realizados pela prefeitura, pelos hospitais Santo Angelo e da Unimed Missões, além dos laboratórios particulares.

O secretário argumentou que, com melhores condições de testagem, o registro de casos deverá aumentar e ajudar nas políticas públicas.