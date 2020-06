Comércio de Sapucaia do Sul fechará nos fins de semana

Nos próximos dois fins de semana, em Sapucaia do Sul, ficam suspensas as atividades comerciais e de serviços não essenciais. A medida, que consta em um novo decreto municipal, publicada nesta semana, foi tomada em função do aumento do número de casos na cidade e busca conter a transmissão do novo coronavírus. O fechamento do comércio nos sábados e domingos seguirá até 15 de junho, podendo ser prorrogado, conforme avaliação do Comitê de Enfrentamento do coronavírus.

O prefeito da cidade, Luis Rogério Link, salienta que, mesmo com todas as medidas de prevenção já tomadas pelo município, o número de casos confirmados de Covid-19 vem crescendo. "Resolvemos tomar algumas medidas mais drásticas, fechando o comércio nos próximos dois sábados e domingos, quando há maior circulação de pessoas, como forma de intensificar o isolamento e o distanciamento social. No entanto, nada disso adianta se as pessoas não fizerem a sua parte, mantendo o distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscara e lavando sempre as mãos. Peço a colaboração de todos para, juntos, vencermos esta pandemia", disse.

Nos fins de semana, até 15 de junho, deverão fechar os seguintes estabelecimentos e atividades: academias e estúdios de atividades físicas; salões de beleza, barbearias, clínicas de massagem, depilação e similares; comércio de vestuário, cosméticos, eletrodomésticos, utilidades domésticas, cama, mesa e banho; hotéis e motéis; atividades de práticas integrativas como podologia e acupuntura; e serviços de banho e tosa de animais domésticos.

São considerados serviços essenciais estabelecimentos como supermercados, farmácias, padarias, clínicas de saúde, restaurantes, lojas de materiais de construção e ferragens, lavanderias, postos de gasolinas, agropecuárias e clínicas veterinárias, telecomunicações e internet, oficinas mecânicas, serviços funerários, lotéricas e distribuidoras de gás. Esses estabelecimentos devem manter as medidas e regras de prevenção, como distanciamento, higienização, teto de ocupação e operação, entre outras.

Seguem suspensas as seguintes atividades: galerias e centros comerciais; salões de festas, de eventos e espaços kids; casas noturnas e bares; ginásios, centros esportivos e clubes esportivos, realização de tatuagens e colocação de piercings; centros culturais; restaurantes, padarias e confeitarias com buffet ou self-service; entre outras. Após o dia 15, uma nova avaliação deve ser feita para saber se o comércio local poderá voltar a abrir nos fins de semana.