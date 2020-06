Santa Maria registrou 4.4 mil focos de mosquito da dengue no mês passado

Os agentes de Saúde Pública e da Vigilância Ambiental de Santa Maria fizeram o registro de tratamento ou de eliminação de 4.421 depósitos de água parada durante o mês de maio, em 21 bairros que apresentam mais notificações da presença do mosquito Aedes aegypti no município. Atualmente, a cidade tem 149 casos de dengue e 11 casos de zika notificados.

Além da importância da limpeza de áreas para evitar a proliferação do mosquito e a constante observação de água parada, que pode ficar em locais como vasos e pneus, por exemplo, o crescente número de infectados com zika gera preocupação em gestantes. Dos casos confirmados com o vírus, dois são de gestantes, que estão sendo acompanhadas pelas unidades de saúde de referência do município. Caso o feto seja infectado durante a gestação, ele pode desenvolver lesões cerebrais irreversíveis e ter comprometida, definitivamente, toda a estrutura em formação.

"A partir da metade de maio, houve o registro do primeiro caso de zika vírus autóctone (quando a transmissão é feita internamente) no município e, por isso, reiteramos a importância da manutenção das ações até então adotadas, da definição de medidas para o diagnóstico precoce em gestantes, bem como o estabelecimento de fluxos de acompanhamento para gestantes", explica o superintendente da Vigilância em Saúde, Alexandre Streb.

Conforme o Ministério da Saúde, dengue, zika e chikungunya são doenças de notificação compulsória, ou seja, todo caso suspeito ou confirmado deve ser, obrigatoriamente, notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica da secretaria municipal de Saúde. Assim, caso os serviços de saúde atendam alguma suspeita dessas arboviroses, devem encaminhar ao serviço de Vigilância Epidemiológica municipal a notificação compulsória e solicitar exames sorológicos.