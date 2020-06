ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 03/06/2020. Alterada em 03/06 às 03h00min Com avanço do frio, ronda social é retomada em São Borja

Com a intensificação do frio e com os cuidados redobrados na prevenção à Covid-19, a secretaria municipal de Desenvolvimento Social em São Borja retomou, esta semana, os serviços da sua ronda social, colocados à disposição, todos os anos, no período de inverno. Uma das prioridades é garantir assistência às pessoas em situação de rua, inclusive com reforço na alimentação.

O Ministério da Cidadania enviou recursos financeiros de apoio às ações para a prefeitura. Usando também verbas do orçamento municipal, a prefeitura passou a oferecer refeições duas vezes por dia para pessoas em situação mais vulnerável. No período do almoço, cerca de 35 marmitas são distribuídas diariamente no local onde está instalado o Restaurante Popular, junto à secretaria. As refeições são produzidas pela equipe do restaurante.

Já no início da noite, entre 17 e 21 horas, é desenvolvido o serviço de ronda. A ação, neste caso, tem duas finalidades: oferecer a refeição do jantar para idosos e deficientes em situação de vulnerabilidade social que são captados pelas equipes do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e convidar a pessoa em situação de rua para se recolher ao albergue.

Atualmente, o Albergue Municipal funciona na vila Boa Vista, colocando 12 vagas à disposição - masculinas e femininas. Além de pernoitar no local, é possível toda a higiene pessoal, jantar e café da manhã. Normalmente, a permanência no local é de até três dias, mas, devido às dificuldades do momento, está autorizado períodos mais longos.

A prefeitura confirma que, se houver necessidade, um segundo albergue será aberto na cidade, no período de inverno. O local previsto são instalações do antigo Centro Social Urbano no bairro Itacherê.