Santo Ângelo perdeu R$ 1,4 milhão na arrecadação de maio

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa reforçou aos secretários municipais e chefes de departamento a orientação para o controle dos gastos diante da situação delicada em virtude da queda de arrecadação. "Estamos enfrentando uma pandemia difícil, com reflexos em todas as áreas. Além das ações que estamos realizando diretamente na área da saúde, precisamos aumentar o cuidado e a responsabilidade com a questão financeira do município", observou o prefeito.

A recomendação veio após a apresentação de dados da secretaria da Fazenda, que mostrou queda na arrecadação. Em um comparativo entre maio do ano passado com o mesmo período deste ano, o município sofreu quedas de R$ 816 mil do Fundo de Participação dos Municípios, R$ 400 mil do ICMS e R$ 263 mil do ISS, totalizando R$ 1,4 milhão.