Casa de Cultura de Cotiporã recebe últimas intervenções antes de reabrir

Buscando conservar e valorizar a história do município, a prefeitura de Cotiporã realiza os serviços finais de remodelação e modernização da Casa da Cultura. O prédio histórico, que possui mais de 80 anos, abrigava antigamente uma cachaçaria e foi sede do Centro Administrativo de Cotiporã quando o município foi emancipado.

Já foram concluídos os serviços de pintura interna e externa, instalações elétricas, pintura do assoalho e finalização da cobertura externa. Nesta semana, a Casa da Cultura receberá os serviços de instalação de louças sanitárias, iluminação interna e acabamentos na pintura do prédio.

Até o momento, aproximadamente R$ 700 mil foram investidos na obra. Com as reformas finalizadas e mantendo a antiga arquitetura do prédio, o local contará com museu, biblioteca, brinquedoteca, museu do rádio, anfiteatro, camarins, palco ao ar livre, áreas de serviço, pista de skate e espaço externo reestruturado com praça.