Unviates promove congresso internacional pela internet

Acontece nos dias 4 e 5 de junho, de forma virtual, o IV Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Conhecimento. O evento, que é promovido pela Univates, busca integrar professores, pesquisadores, comunidade acadêmica interna e de outras instituições para conhecer os estudos, pesquisas e extensão em desenvolvimento na Universidade, em outras instituições de ensino do Brasil e em diferentes áreas do mundo.

Durante o evento, além das exposições de trabalho, acontecerão palestras com professores e pesquisadores de instituições brasileiras e do exterior. Na quinta-feira, a pesquisadora Tathyana Mar Amorim Franco profere a palestra de abertura "Antes, durante ou depois do canudo? Desvendando a trajetória de um vencedor". Já na sexta-feira a palestra "Papel da ciência em momentos de crise" marca o encerramento do evento. A atividade será ministrada pelo professor doutor Eduardo Chiela, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).