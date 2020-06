Parobé começa mutirão para coleta de entulho em bairros

A prefeitura de Parobé, por meio das secretarias de Meio Ambiente e de Obras, iniciou nesta semana um grande mutirão de limpeza e de coleta de podas e entulhos que abrangerá todo o município. O objetivo da iniciativa, além de manter a cidade limpa e organizada, é eliminar criadouros de vetores de doenças, como os mosquitos Aedes Aegypti. A primeira região a ser atendida é a dos bairros Bela Vista e Nova Parobé.

Segundo o coordenador do Meio Ambiente, João Rodrigues, além da poda das árvores, serão recolhidos pneus, garrafas, objetos quebrados, restos de madeira, colchões, sofás, sucatas, recicláveis, ou seja, todo recipiente, entulhos e materiais descartáveis acumulados nas residências. "Esses materiais devem ser colocados nas calçadas para que o as equipes consigam fazer a coleta. No total, serão utilizados seis caminhões, duas retroescavadeiras e mais de 30 profissionais, entre servidores públicos e contratados, realizando esse trabalho. Pedimos a colaboração de todos", destaca Rodrigues.

Conforme o prefeito Diego Picucha, é importante que os moradores realizem apenas a poda das árvores dentro dos seus terrenos e que a poda na área pública será realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, sob supervisão de biólogo responsável. "Estamos fazendo a nossa parte, mas é importante que todos colaborem e aproveitem essa quarentena para fazer a limpeza em seus quintais, se desfazendo daqueles materiais que não têm mais serventia. É com esse espírito de união que vamos fazer uma cidade cada vez melhor e com mais saúde para todos", afirma o prefeito.