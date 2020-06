Prefeitura e Sebrae firmam parceria para projeto em Venâncio Aires

O município de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, deu o primeiro passo do Plano de Recuperação Econômica Pós-Pandemia da Covid-19, com a assinatura do projeto Cidade Empreendedora, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O contrato assinado pelo prefeito Giovane Wickert e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Claudio Soares, passou por alguns ajustes para melhor desenvolver o projeto na cidade.

A ideia é desenvolver a ação através de um convênio, que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento local, incentivando a atividade empresarial, podendo assim auxiliar microempreendedores. "O projeto dentro do plano, será uma ferramenta importante para a produção local após o término da pandemia, possibilitando fomento, inovação e qualificação para a cadeia produtiva", destaca o secretário.

De acordo com a gestora do Sebrae da região do Vale do Rio Pardo, Liane Klein, a parceria é importante para engrandecer as pequenas empresas do município. "São elas que fazem a diferença e promovem as mudanças de territórios. Ter este projeto estruturado e planejado dentro de uma Plano fundamentado num período tão difícil para os Municípios, nos faz querer participar, contribuir para desenvolver ainda mais as estratégias e ações de fomento", afirmou.

A partir desta nova decisão, será iniciada uma série de ações, com reuniões temáticas, para definir a execução de um cronograma que auxiliará na transformação da dinâmica econômica local. Finalizando os relatórios conclusivos, com previsão de um mês e meio, será feito o desenvolvimento dos eixos de liderança, desburocratização, compras governamentais, inovação, valorização e educação empreendedora.