RGE começa a construir subestação em Serafina Corrêa

A RGE deu início à construção de uma subestação, em Serafina Corrêa, para aprimorar a distribuição de energia elétrica na Região Planalto. Com investimento de R$ 14,7 milhões, a obra irá beneficiar diretamente uma população de 18.656 habitantes do município e da vizinha União da Serra.

A nova subestação atenderá 8.800 unidades consumidoras, possibilitando a ampliação da capacidade de fornecimento de energia elétrica na região. O suprimento de energia da subestação de Serafina Correa será feito através do seccionamento da linha de distribuição Casca-Guaporé e construído em circuito duplo promoverá um ganho de confiabilidade para essa subestação. Já a construção de 5,8 quilômetros de redes de distribuição de energia e a instalação de novos equipamentos de telecomandados que permitirá a flexibilização do fornecimento de energia na região.

Conforme o diretor-presidente da RGE, Marco Antônio Villela de Abreu, a obra reforça o compromisso com a prestação de serviços em toda a área de concessão no Rio Grande do Sul. "A construção desta subestação significa reafirmar o compromisso da RGE com o desenvolvimento da Região Planalto. Esta obra melhora de forma muito significativa o incremento de energia, projetando o crescimento da demanda", ressalta Villela.

A RGE, distribuidora de energia elétrica que atende 381 municípios gaúchos, investiu R$ 804 milhões em obras de ampliação, melhoria e modernização da rede em 2019. Esses investimentos permitiram que centenas de obras fossem executadas no período, como a substituição de 88,3 mil postes de madeira por concreto na área de concessão, a instalação de 518 novos religadores automáticos e construção ou melhoria de 591 km de rede de média tensão.