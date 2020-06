Cidades do Interior têm cenário histórico de demissões

João Dienstmann

pandemia do novo coronavírus A falta de uma perspectiva para o fim datraz um cenário de incerteza para todos os setores da economia. A espera, principalmente pela cura, é também a chance de se observar a retomada de números alarmantes que começam a surgir. Nesta semana, o Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou um estudo em que apresenta a evolução do mercado formal em 13 cidades do interior gaúcho, entre janeiro e abril deste ano. Se, por um lado, a perspectiva era de crescimento no número de admissões frente ao de demissões nos meses de janeiro e fevereiro, na maioria dos municípios, a tendência começou a se reverter em março, com o fechamento dos segmentos econômicos por conta da Covid-19.

O resultado disso é que oito cidades (Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Guaporé, Nova Prata e São Sebastião do Caí) apresentaram, em abril, o pior desempenho da história do estudo, iniciado em 2008. Nunca se teve tamanho tombo em número de postos de trabalho formais fechados como no quarto mês de 2020 - nem mesmo durante outras crises econômicas, como em 2009 e o período entre 2015 e 2016. Apenas Carlos Barbosa, influenciada por um ótimo desempenho no primeiro trimestre, com forte índice de contratações, sobretudo na área industrial, e Vacaria, por conta da sazonalidade do início do ano, que é período de colheita na cidade, tiveram mais contratações do que desligamentos, conforme apontou o estudo. No acumulado, foram 4,8 mil vagas fechadas desde o início do ano nesses municípios.

A professora de Economia da UCS e coordenadora da pesquisa, Lodonha Maria Portela, vai mais além. Desde 2004, quando o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) começou a fornecer os dados sobre o balanço do emprego no Brasil, jamais houve um mês, em 16 anos, com tamanho número de desligamentos como o registrado na pesquisa nessas cidades. Ela se disse surpresa ao perceber o tamanho da queda registrada nos 13 municípios abrangidos pela pesquisa - além dos já citados, somam-se Torres e Veranópolis - e ressaltou a situação de Caxias do Sul, onde o estoque de empregos chegou a 147,5 mil em abril.

demissões na indústria Para ela, a cidade, que já vinha sofrendo com, sofreu um novo impacto, agora na área de comércio e serviços. "O setor industrial perdeu cerca de 10% dos trabalhadores, que migraram para outras atividades, pois não havia perspectiva de retomada do setor na cidade. Com o fechamento, em março, houve uma nova leva de demissões, justamente nas lojas e setores como hotéis e turismo, por exemplo", analisa.

O município teve 5,1 mil postos de trabalhos fechados entre janeiro e abril deste ano. Desse montante, 2,1 mil foram em comércio e serviços . Ambos os setores são mais impactados em cidades com maior potencial turístico, conforme observado no estudo. Torres, no Litoral Norte, amargou forte queda desde fevereiro, com o fim do veraneio. Já Canela, Farroupilha e Flores da Cunha, cujo calendário festivo começa a se aquecer com a chegada do frio, também viram as demissões evoluírem, uma vez que os eventos foram adiados ou cancelados.