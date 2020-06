Vila Nova do Sul institui programa hídrico que deve beneficiar 300 famílias localizadas na área rural

O município de Vila Nova do Sul, através do Conselho Municipal do Meio Ambiente e em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater-RS), conveniada à secretaria estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, discutiu várias alternativas de melhoria das águas para consumo humano nas comunidades rurais. A reunião levou à criação de uma lei que institui o Programa Municipal de Proteção dos Recursos Hídricos.

Os principais objetivos do programa são a proteção dos recursos hídricos e colaboração com a melhoria da qualidade e disponibilidade de água para a população. Também busca implementar técnicas de recuperação e proteção dos recursos hídricos existentes nas propriedades rurais e desenvolver atividades de educação ambiental.

Vila Nova do Sul possui em torno de 300 famílias rurais, que são abastecidas de águas de fontes naturais, nascentes e olhos d'água. A proteção desses pontos se faz necessária, evitando, assim, a contaminação por animais domésticos e silvestres que circulam pelo local, além da preservação do entorno que mantém um dos bens mais preciosos para a humanidade.

Além disso, outros cuidados são importantes para a preservação dessas fontes, como evitar a construção de chiqueiros, galinheiros e fossas sépticas nas proximidades acima das nascentes, pois, com a chuva, os dejetos podem contaminá-las. Da mesma maneira, o desmatamento no entorno das nascentes e o acúmulo de lixo não devem acontecer.

Para a realização das ações nos municípios do interior do Rio Grande do Sul, são utilizados recursos próprios do Fundo Municipal do Meio Ambiente, com a gestão do Conselho Municipal do Meio Ambiente. As atividades também possuem o aporte técnico da Emater-RS, juntamente com as secretarias municipais de Obras e de Saúde de cada cidade.