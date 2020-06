Guarda Municipal é chamada para interromper corrida de charretes em Tramandaí

A Guarda Municipal de Tramandaí foi informada, no domingo, que um evento com grande aglomeração de pessoas estava ocorrendo no Terminal Turístico. Os profissionais da Guarda, ao chegarem ao local, encontraram cerca de 400 pessoas acompanhando uma corrida de charretes.

Com o apoio da Brigada Militar, o evento foi encerrado. Pelo menos um responsável pela corrida foi identificado. "Assim que fomos informados do evento, que descumpre as atuais normas de combate ao Covid-19, tratamos de entrar em contato também com a Delegacia de Polícia de Tramandaí e passamos os detalhes ao Delegado Paulo Perez, que irá abrir inquérito para identificar os organizadores e participantes", explicou o secretário de Segurança, Direitos Humanos e Transporte, Claudiomir da Silva Pedro.

A prefeitura reiterou que, caso se identifique alguma situação de descumprimento das normas, deve-se entrar em contato por meio do número 153.