São Borja lança editais para obras de pavimentação em ruas

A secretaria municipal de Planejamento de São Borja publicou editais de licitação visando à contratação de empresas especializadas no ramo de engenharia, para novas obras de pavimentação e investimento de infraestrutura na cidade. As ações dão sequência ao Programa de Mobilidade Urbana implementado pela prefeitura. Desta vez, são abrangidas principalmente vias localizadas no bairro do Passo.

As obras a serem executadas estarão divididas em quatro lotes. Os recursos a serem investidos são resultantes de financiamento contratado junto ao governo Federal. Serão investidos R$ 4,926 milhões. No total, 31 quadras em diferentes ruas serão beneficiadas. Além das melhorias de infraestrutura geral, garantindo mais fácil circulação e logística, também os imóveis, na região, serão valorizados.

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, ressalta que o novo conjunto de melhorias consolida uma das ações prioritárias da sua gestão administrativa. Ele reitera que, em pouco mais de três anos, mais de 150 quadras de ruas estão recebendo asfalto ou calçamento. Bonotto acrescenta que, "do mesmo modo, já implantamos mais de dez quilômetros de sistema de drenagem pluvial e correção de alagamentos em áreas estratégicas".

Nessas novas obras, serão executados trabalhos de terraplanagem, drenagem pluvial e pavimentação. Ainda serão realizados serviços complementares de sinalização e implantação de passeios públicos e de condições adequadas de acessibilidade.