Casal separado pela Covid-19 se reencontra em Novo Hamburgo

Depois de mais de dois meses separada pela Covid-19, uma família de hamburguenses voltou a estar junto. O aposentado Alvari Aloísio Kayser, de 62 anos, que estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal ganhou alta e reencontrou a esposa, filhas e netos. Seu Alvari ficou 61 dias internado, sendo 57 dias no leito de alta complexidade. A esposa, a dona de casa Leni Guterres de Carvalho, 65 anos, estava em casa desde o dia 18 de maio, após 58 dias de internação hospitalar, dos quais 53 dias na UTI, também por Covid-19.

Desde o princípio do tratamento, a história do casal é recheada de emoção. Na segunda quinzena de março, dona Leni ficou doente de Covid e foi internada. Alguns dias depois, o marido baixou na UTI, mas a esposa não sabia e ambos ficaram em leitos lado a lado sem que ela soubesse. Dona Leni só soube da internação do marido na semana anterior a sua alta, em um emocionante reencontro dentro da própria unidade, registrado pela equipe médica. Ela deixou o hospital antes e aguardava a alta do marido.

Como no caso da dona Leni, o envolvimento da equipe médica e dos funcionários do Hospital Municipal com seu Alvari também foi bastante emocional. Tanto que a equipe médica fez questão de marcar a alta para às 14 horas, dando oportunidade para as turmas da manhã e tarde do hospital se despedirem do paciente.

"É mais uma vitória marcante de nossa cidade contra o coronavírus. Uma história emocionante e que nos motiva a seguir firmes no combate à pandemia, levando em conta sempre a vida em primeiro lugar", enfatiza a prefeita Fátima Daudt. "Neste momento de pandemia mundial, nós somos brindados com uma história como esta. Após a alta da dona Leni, seu marido pode retornar para o conforto do seu lar, junto de sua esposa e família", acrescentou o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano.

