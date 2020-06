Faculdade de Cachoeirinha fará feira de carreiras virtual

A Faculdade Cesuca, de Cachoeirinha, vai fazer uma ação comunitária virtual de apoio à carreira profissional. O evento acontecerá no dia 16 de junho. O intuito é oferecer à comunidade de Cachoeirinha, Porto Alegre e região, de forma virtual e ao vivo, um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento da carreira dos cidadãos, como se fosse uma feira de carreira virtual.

O projeto é realizado pelos alunos da disciplina de Gestão de Carreiras, com coordenação e supervisão do professor Evaldo Reis. A ação será dividida entre palestras, que começam às 19:30, e os atendimentos com hora marcada, com início às 18:30 até às 22:30. Entre os serviços ofertados estão: elaboração de currículos, testes vocacionais, cadastro profissional no Linkedin, orientações para carreiras empreendedoras e técnicas de posicionamento em entrevistas de emprego, entre outros. Todas as atividades são gratuitas e abertas à população.