Horário de funcionamento de estabelecimentos é ampliado em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria decidiu por alterar o horário do comércio na cidade. A ação passou a valer nesta semana.

A ampliação do horário é uma medida tomada justamente para evitar aglomerações de pessoas, já que com mais tempo de lojas abertas diminui a concentração de clientes em um mesmo espaço. Dessa forma, o novo decreto, que já está em vigor, determina que o comércio em geral poderá funcionar das 9h às 18h; os restaurantes e bares de alimentação para consumo local passarão a funcionar das 7h30min às 23h; e os shoppings centers e centros comerciais poderão estar abertos ao público das 11h às 20h (sendo vedado o funcionamento aos domingos).

Reforça-se que, independentemente das alterações nos horários, os protocolos de cuidado, com a observância dos distanciamentos mínimos, e as medidas de higiene devem ser mantidas pelos estabelecimentos, considerando as normas impostas nos decretos executivos já emitidos.