Decreto sobre Imbé que circula por redes sociais é falso

Está circulando uma informação falsa de um decreto municipal sobre ações de combate a Covid -19, o novo coronavírus em Imbé. No texto, um suposto decreto fala que as pessoas estão proibidas de circularem sem máscaras, proibindo a locomoção de pedestres que não estejam usando vestimentas com luminosidade fluorescente e que essa luminosidade previne o coronavírus e proibindo, na totalidade, encontros em igrejas, templos e demais estabelecimentos religiosos na cidade, e que o descumprimento ocasiona em multa.

Conforme o procurador geral do município, Rodrigo Daniel Pereda, trata-se de uma montagem que tem como objetivo levar a comunidade a um erro. "É uma montagem grosseira. Neste falso documento consta com data desta sexta-feira, 29 de maio e no final do decreto mostra a data de 29 de março", informa Pereda