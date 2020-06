Ampliação da UBS é entregue em Santa Clara do Sul

Com o objetivo de qualificar cada vez mais o atendimento prestado à população, o governo de Santa Clara do Sul entregou a obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS). O prédio foi ampliado em 821 metros quadrados de área construída. O investimento total é de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

A nova estrutura conta com quatro consultórios, espaço para recepção, sala de agendamento, salas administrativas, sala de reuniões, almoxarifado, depósito, arquivo e garagem, incluindo espaço para ambulâncias. Também está sendo implementado mais um gabinete dentário. Além da obra de ampliação, foi realizado um trabalho de paisagismo e a reestruturação da iluminação do prédio.

De acordo com a secretária municipal da Saúde e Assistência Social, Iara Cristina Kohlrausch, os profissionais e funcionários que atuam na UBS terão um espaço ainda mais adequado para promover a saúde da população. "Além disso, com este novo espaço, os santa-clarenses passam a contar com mais oito consultórios, ampliando o atendimento à nossa comunidade", destaca.

Iara ressalta o avanço na estrutura da saúde registrado na cidade. "Quando assumi a secretaria, em 2006, o atendimento era feito num prédio locado onde hoje funciona a Brigada Militar e num espaço que atualmente é ocupado pelo Departamento de Assistência Social. Em 2012, construímos o prédio novo da UBS e agora estamos entregando este espaço amplo e moderno. Fico muito feliz por estarmos possibilitando mais este avanço à nossa comunidade", frisa.

Segundo o prefeito Paulo Kohlrausch, a obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde vem ao encontro da missão do governo. "Essa obra é a materialização de que nós realmente priorizamos a saúde da nossa população, sempre com os pés no chão, mas os olhos no futuro", salienta.