Comércio de Bento Gonçalves busca alternativas para a retomada

Proprietários de uma loja de iluminação, no Centro da cidade, focaram no atendimento pelas redes sociais /CENTER LUZ/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Reinvenção é a palavra de ordem no comércio durante e após o período de paralisação das atividades econômicas em virtude da pandemia do novo coronavírus. Primeiro com as portas fechadas - e depois com restrições de funcionamento, muitos estabelecimentos buscaram alternativas para a manutenção de seus negócios. Embaladas pela campanha 'Abrace Bento', idealizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Bento Gonçalves, muitas lojas se engajaram na ideia de promover ações que fomentassem o consumo de produtos e serviços locais.

Esse é o caso de uma loja de iluminação da cidade. Diante dos impactos provocados pela crise, o estabelecimento, localizado no bairro Cidade Alta exercitou a criatividade e implantou o sistema de tele entrega sem custos para os clientes. "Estamos sempre nos reinventando e criando algo para vender. Melhoramos nossos canais digitais, com atendimento pelas redes sociais, e estamos implantando uma loja virtual em nosso site, para vendas no e-commerce", conta o proprietário da empresa, Giovani Carlet.

Incentivando a ideia da compra no comércio local, os três pontos da Center Luz na região reabriram com quadro reduzido e seguindo as medidas preventivas, mas confiantes na retomada gradativa. "Trabalhamos com limitação de público, porém estamos com movimento normal de consumo do dia a dia, com ticket médio menor. Acreditamos que com essas medidas de segurança as pessoas podem retomar a vida e fazer girar a economia para que, assim, todos sigam seus projetos", acrescenta.

Quem também aproveitou o período para explorar, de forma especial, as redes sociais foi um salão de beleza de Bento Gonçalves, que permaneceu 15 dias sem receber os clientes. "Focamos em nos fixarmos na memória do clientes, com conteúdos digitais que apresentassem um passo a passo de coisas que eles poderiam fazer em casa", descreve Janete Gregio, proprietária do estabelecimento.

A tele entrega também foi uma das alternativas encontradas pelo salão para atender aos clientes. "Lançamos um kit de coloração, para que a pessoa pudesse comprar a aplicar em casa. Então, fazíamos a entrega dos produtos e depois enviávamos vídeos de como utilizar - algo que mantemos após a reabertura", comenta. Janete comenta que, por enquanto, a volta dos clientes está aquém do momento pré-pandemia, mas aguarda uma retomada gradual. "O retorno está lento. Em abril, trabalhamos com 30% da capacidade, já em maio e junho projetamos fechar em 50%. Um aumento está sendo almejado para julho, com 70%. Contudo, ainda estamos trabalhando com cautela, pois é um período de incertezas", pontua.