Plantio de árvores tenta recuperar arroio de Vera Cruz

O plantio de 1.000 mudas de árvores vão preservar o principal ponto de captação de água em Vera Cruz. As espécies foram plantadas ao longo do Arroio Andréas, na localidade de Ponto Andréas. As mudas foram adquiridas do viveiro da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) pela secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

As mudas adquiridas são da espécie calliandra brevipes, além de outras de espécies variadas, próprias para ambientes úmidos, recomendadas pela professora Maristela Araújo, da UFSM. Recentemente, os taludes do ponto de captação de água do Arroio Andréas foram recuperados através do Programa Protetor das Águas. A reconstrução das cabeceiras da ponte foi feitas com recursos próprios e da Agência Nacional de Água (ANA). Foram investidos mais de R$ 120 mil na obra.