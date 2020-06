Prefeitura de Gramado tenta negociar a reabertura dos parques

A prefeitura de Gramado, aps atender, na sexta-feira, a exigncia ao decreto estadual e Ao Civil Pblica contra o Executivo municipal, que determinava o fechamento dos parques temticos, por no estarem includos como atividades essenciais, vem conversando com o governo estadual para negociar a delegao da regulamentao e do funcionamento dos mesmos ao municpio. Conforme o secretrio municipal de Turismo, Rafael Carniel de Almeida, o Executivotenta obter uma resposta para que possa reabrir as atraes.

"So muitas espcies de parques temticos, com caractersticas diversas entre si. Entendemos que facultar ao municpio uma anlise tcnica mais aprofundada permitir que classifiquemos os riscos sanitrios porventura existentes de forma mais adequada. Atentos s necessidades do setor turstico, sade e ao emprego das pessoas, temos levado as demandas dos nossos segmentos para providncias junto s secretarias estaduais envolvidas no plano de distanciamento controlado", afirma o secretrio.

Entre outros assuntos que sero tratados com o governo do Estado esto a harmonizao dos protocolos para realizao dos eventos pblicos e corporativos, bem como o interesse e a necessidade de regulamentar os aluguis de temporada, para que possa ser atestado o cumprimento de protocolos sanitrios em patamares similares aos exigidos da hotelaria. "So leis diferentes que regem atividades que, no raras vezes, adquirem traos de similaridade. Estamos atentos a todos os segmentos de hospitalidade e o assunto tem sido discutido", complementou o secretrio

O prefeito, Fedoca Bertolucci, entende que a questo, sob o ponto de vista jurdico, est resolvida desde a publicao do decreto estadual, que proibiu a abertura dos parques, datado de 10 de maio. A partir dali os empresrios desse ramo de atividade estavam proibidos de abrir seus estabelecimentos, independentemente da elaborao do ltimo decreto municipal.

"O que motivou a demora do municpio foram as tentativas de sensibilizao do Estado, no sentido de reconsiderar a deciso, no obtida, alis", afirma. O ajuizamento da ao pelo Ministrio Pblico Estadual responsabilizaria o prefeito pelo desatendimento ordem superior. "Vamos continuar tentando modificar essa vedao", complementa o prefeito. A regio de Gramado segue na bandeira laranja no distanciamento controlado do Rio Grande do Sul.