Pelotas tem operação especial nas agências da Caixa

A prefeitura de Pelotas deu início à segunda fase da Operação Fila Segura, em frente a agências bancárias, para orientar a população quanto aos cuidados para garantir a segurança contra o novo coronavírus. A Guarda Municipal irá atuar nos próximos 12 dias para coibir aglomerações e circulação de pessoas sem máscaras próximas aos bancos.

Conforme o secretário municipal de Segurança Pública, Samuel Ongaratto, a ação tem duas vantagens para a população no que diz respeito ao coronavírus e à redução de assaltos. "A comunidade terá uma maior segurança ao vir sacar o benefício e não ser assaltado, além de diminuir o risco de aglomeração nas portas de bancos, o que contribui para a não disseminação da Covid-19", ressaltou Ongaratto.

Segundo o GM Fabrício Lemes, nas próximas duas semanas, as agências da Caixa Econômica Federal Princesa, Pelotas, Fragata e Três Vendas terão fiscalização intensificada. "Queremos preservar a saúde da população e dar uma maior segurança, visto o aumento no número de pessoas indo às agências. Para isso, vamos auxiliar na organização de filas e também distribuir máscaras e álcool gel para aqueles que não têm acesso aos equipamentos de proteção", explicou Lemes.

A primeira fase da Operação Fila Segura foi realizada em maio, em paralelo ao saque da primeira parcela do auxílio emergencial. De acordo com Lemes, houve um aumento na adesão do uso de máscara por parte da população. "Na primeira etapa da operação, víamos mais pessoas sem máscaras, agora acredito que a comunidade tenha se conscientizado um pouco mais e está usando a máscara. Além disso, quando alguém da equipe visualiza que a pessoa está usando uma máscara já desgastada, nós disponibilizamos para que ela possa trocar", informou.