Sem aulas até julho, Esteio lança programa emergencial

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, anunciou que irá prorrogar a suspensão das aulas presenciais nas instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental da rede pública municipal até o final de julho, em função do quadro atual da pandemia de novo coronavírus (Covid-19). Ao mesmo tempo, a prefeitura lançou o Programa Emergencial de Educação, que tem por objetivo assegurar a manutenção do vínculo escolar e a continuidade do processo educativo. Cabe lembrar que, em âmbito estadual, as atividades presenciais estão previstas para retornar a partir de 1º de julho, conforme anunciado na semana passada em uma live pelo governador Eduardo Leite.

A iniciativa prevê, além da disponibilização de atividades on-line, a ida até a casa dos estudantes por professores visitadores, visando atender os alunos sem acesso à internet oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social. Outras novidades do programa são a oferta de conteúdos voltados à Educação Infantil para serem trabalhados em casa; a disponibilização, para os alunos do Ensino Fundamental, de um repositório virtual para complementar as atividades escolares obrigatórias implantadas desde 11 de maio; e a criação de uma reunião semanal entre professores e estudantes para tirar dúvidas.

Caso o aluno não tenha como participar das reuniões e das atividades on-line, ele poderá ser incluído no atendimento domiciliar. A expectativa é que de 2 mil a 3 mil crianças sejam beneficiadas por essa iniciativa. As visitas domiciliares serão feitas por educadores da rede municipal que se inscreverem para participar no projeto. Eles vão atuar com uma carga horária de 20 horas por semana, sendo que 10 horas serão destinadas a deslocamentos e produção de relatórios, e receberão remuneração adicional.

O atendimento depende da concordância dos pais ou dos responsáveis pelos estudantes e terá duração de, aproximadamente, uma hora por semana com cada aluno, período que pode variar, conforme o caso. Além de atuar diretamente na orientação do estudante, o visitador pode exibir os conteúdos on-line e acionar, por videochamada, o professor regente ou da área específica para sanar dúvidas do aluno.

As inscrições de professores que queiram fazer parte da equipe de atendimento domiciliar já estão aberta. A partir de hoje, começa o mapeamento dos alunos com necessidade de receber as visitas. Na quinta e na sexta-feira, ocorre a formação dos professores que se integrarão ao projeto e a definição do calendário de visitação. A previsão é que os educadores comecem a ir até a casa dos estudantes a partir do dia 8 de junho para desempenhar as atividades.