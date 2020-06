Executivo e Ministério Público firmam parceria em Santo Ângelo

A prefeitura de Santo Ângelo e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) efetivaram uma parceria que irá levar R$ 558,4 mil de investimentos em saneamento básico para 100 famílias do Distrito Buriti, por meio do Programa Saneamento para Todos. O investimento integra o Plano de Saneamento Básico Rural, programa pioneiro no Rio Grande do Sul, com projeto elaborado em conjunto pela secretaria municipal do Meio Ambiente e do órgão estadual, a partir de diagnóstico no meio rural, avaliando a destinação de resíduos domésticos e especiais, a qualidade do abastecimento de água e a situação do esgotamento sanitário.

As residências serão contempladas com kits de esgotamento sanitário composto por fossa séptica e filtro, com recursos do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, na ordem de R$ 446,7 mil e contrapartida do município de R$ 111,7 mil.

Para a titular da Promotoria Especializada, Paula Mohr, o diálogo entre a gestão municipal e o MP tem sido o caminho para a resolução das questões ambientais. "Este é um passo de um projeto maior que é o Plano de Saneamento Básico Rural, um projeto pioneiro que irá atender uma importante demanda da população do interior", declarou. O prefeito Jacques Barbosa evidenciou a melhoria na qualidade de vida da população rural com a execução do plano e destacou a postura proativa do MP. "A união do município de Santo Ângelo e do Ministério Público é um marco regional. É a soma de esforços para a solução de problemas que afligem as nossas comunidades rurais", afirmou.

A partir da assinatura do Termo de Convênio, o projeto de lei será encaminhado para abertura de crédito suplementar no orçamento à Câmara Municipal de Vereadores. Segundo informou o secretário do Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, após a aprovação, o Executivo fará o encaminhamento do processo de licitação para a implantação do programa. A expectativa é de que as instalações dos kits sanitários tenham início no segundo semestre deste ano.