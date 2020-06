Vale do Rio Pardo fará pesquisa sobre a Covid-19

Em assembléia, o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) apresentou a metodologia de trabalho que será aplicada na realização de uma pesquisa junto à população dos municípios consorciados. Segundo o médico infectologista Marcelo Carneiro, que irá coordenar a atividade, o objetivo é elaborar um critério de amostragem por município do Vale do Rio Pardo, para mensurar a prevalência da Covid-19 na região de abrangência do Cisvale.

"Já nos próximos dias, vamos fazer o lançamento e a assinatura dos protocolos com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), que será parceira na ação", comentou o prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale, Cassio Nunes Soares. A pesquisa deve ocorrer ao longo dos meses de junho e julho. Ainda foi anunciado na assembleia a abertura de credenciamento para laboratórios de análises clínicas interessados em realizarem o exame para detecção do coronavírus, com laudo técnico.

O presidente do Cisvale ressaltou que cinco mil kits de teste rápido devem ser adquiridos pela entidade ao longo dos próximos dias, após a empresa vencedora da primeira licitação ter atrasado a entrega do material "A empresa tinha o prazo de 15 dias para a entrega após o empenho, o que não cumpriu. Só na compra do Cisvale são 27 dias de atraso. Fizemos todo o processo jurídico, notificamos mais de uma vez, e optamos por cancelar. A boa notícia é que, diante das propostas apresentadas, temos a expectativa de que o preço de cada kit irá ficar ainda menor após concluída a nova licitação, com uma considerável redução no valor", afirmou Cássio. A empresa que vencer a nova licitação também terá um prazo menor para a entrega.