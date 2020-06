Amvarp também se manifesta por pleito municipal em 2022

Em sua primeira reunião como presidente interino da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), o prefeito de Candelária, Paulo Butzge, pôs em votação a postura da entidade sobre o próximo pleito eleitoral. Em consenso, os representantes das cidades presentes entendem que o país não está preparado para enfrentar as urnas em 2020.

"É totalmente impossível a realização das eleições este ano. Frente a tudo que estamos vivendo em virtude da pandemia, os gestores da Amvarp apoiam a PEC que prevê a unificação dos pleitos em 2022", afirma o líder do Executivo candelariense. Na mesma linha, manifestaram-se os demais prefeitos.

A postura é uma resposta à Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) que vêm cobrando uma posição das associações sobre o assunto a partir de três possibilidades: eleições municipais em outubro; em dezembro deste ano; ou com o pleito ocorrendo de forma única, junto às eleições presidenciais, em 2022. A posição da entidade - da realização unificada das eleições daqui a dois anos - será oficiada às entidades municipalistas.

Butzge comentou, de forma breve, seu ingresso ao cargo de presidente interino, após a prisão temporária do presidente e prefeito de Rio Pardo, Rafael Barros, na semana passada. "É uma situação que não comungamos. Compete à Justiça fazer o seu trabalho. Esperamos que essa situação tenha um desfecho favorável à nossa região", resumiu. O novo líder da Amvarp também sugeriu que as reuniões da entidade passassem a ser por videoconferência. "O objetivo desta proposta é tornar a pauta mais enxuta e fazer uma mobilização mais rápida em um menor tempo, debatendo por vídeo assuntos diversos, não menos importantes, através do vídeo."