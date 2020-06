Frio faz procura por abrigo aumentar em Sapucaia do Sul

Desde o ms de abril, a prefeitura de Sapucaia do Sul, atravs da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, transformou o ginsio da Escola Municipal Prefeito Joo Freitas Filho, no bairro Camboim, em um abrigo provisrio para acolher moradores de rua da cidade. A medida foi adotada com o objetivo de proteger estas pessoas, que vivem em maior vulnerabilidade social, da exposio ao novo coronavrus. Com a intensificao do frio, sobretudo na segunda quinzena de maio, a procura pelo abrigo tem aumentado a cada dia.

Segundo a secretria municipal de Desenvolvimento Social, Eliane Corra, a mdia de procura pelo abrigo era de 18 pessoas por dia, agora est passando dos 20 e este nmero pode aumentar em virtude das baixas temperaturas. "Realizamos, diariamente, uma busca ativa destas pessoas pelas ruas da cidade, convidando-as a pernoitar no abrigo e mais pessoas tem aceitado o convite por conta do frio", conta Eliane. No local, eles pernoitam, tomam banho, ganham jantar e caf da manh, alm de roupas doadas pela comunidade atravs da Campanha do Agasalho.

Pela maior procura, o abrigo tem precisado de mais mantimentos. Quem quiser ajudar, ainda mais, pode contribuir com a ao doando cobertores, roupas de cama e itens de higiene. Para doar, basta entrar em contato com a secretaria de Desenvolvimento Social (Rua Ipiranga, n 290, 2 andar, Centro), de segunda a sexta-feira. O trabalho de abrigagem provisria populao de rua realizado por uma equipe formada por servidores das secretarias municipais de Desenvolvimento Social, de Segurana e Trnsito e da Defesa Civil de Sapucaia do Sul.