Venâncio Aires registra mais admissões do que demissões

Por conta da pandemia provocada pelo coronavírus, o mundo inteiro vive diversas dificuldades, principalmente na saúde, mas também econômicas e financeiras. Em Venâncio Aires, uma ação entre o Executivo - através da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo -, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e empresas locais fez com que o município alcançasse a marca de mais de mil empregos gerados no mês de abril.

A formação de 1.093 mil empregos coloca Venâncio Aires na frente como referência em empregos efetivados, em relação a cidades vizinhas da região dos vales do Taquari e do Rio Pardo. Foram 149 empregos a mais que o município de Santa Cruz e 567 a mais que Lajeado, o que favorece a comunidade com as mais de mil admissões neste período incerto, alcançando ponto positivo e redução da taxa de desemprego no município. Com esses dados, Venâncio Aires teve um saldo de 323 contratações, saldo positivo em relação às 770 demissões. Já o Brasil, como um todo, obteve mais de 860 mil desempregados no mesmo período.

Por conta da alteração realizada no decreto de calamidade pública, feito na semana e que estipulou novos regramentos, algumas empresas de Venâncio Aires voltaram a projetar contratações. Um exemplo são as indústrias que puderam voltar a operar com 100% da capacidade, e isso permitiu a ampliação imediata de postos de trabalhos na empresa Dass. A unidade, localizada no distrito industrial da cidade, abriu 120 novos postos de trabalho, para admissão imediata. Quem tiver interesse em alguma vaga pode se dirigir até a agência do Sine local para realizar o preenchimento da ficha de cadastro e pleitear um dos postos.