A Câmara de Campo Bom vai avaliar um projeto de lei que prevê a regulamentação e permissão para que doulas possam atuar no Hospital Lauro Réus durante todo o período do parto. As doulas são acompanhantes de parto com certificação ocupacional em curso para essa finalidade e prestam suporte contínuo à gestante. A proposta dos parlamentares abrange ainda todas as formas de trabalho das profissionais que serão permitidas, excluindo a realização de procedimentos médicos ou clínicos.