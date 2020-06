Pelotas tem média de 47,5% da população em isolamento

Com a Operação Saúde Para Todos e os decretos municipais, que impõem restrições a diversas atividades, a prefeitura mantém o controle do índice de isolamento social em Pelotas. Na quarta análise, o município esteve com a maior porcentagem do Estado em cinco dos sete dias analisados pela Inloco, empresa de Tecnologia de Informação.

Entre Porto Alegre, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Uruguaiana e Bagé, Pelotas chegou ao maior índice nos dias 21, 22, 23, 25 e 27 de maio. A média de isolamento da cidade é de 47,5%, enquanto a estadual é de 43,3%.

No sábado passado, além da fiscalização dos órgãos de segurança nas ruas, a chuva e o frio foram aliados para que o município disparasse, com 54,5%, seguido por Passo Fundo com 49,2%, Porto Alegre com 48,7% e Bagé com 47,7%. Já no domingo, quando foi realizada a primeira Operação Saúde Para Todos, que envolve as forças de segurança e profissionais da saúde, Pelotas registrou quase 58% de isolamento social. Domingo continua sendo o dia da semana com maior percentual do Rio Grande do Sul.

Para o secretário de Segurança Pública, Samuel Ongaratto, a taxa de proporção, referente ao dia 24, foi melhor que a do domingo, dia 17 - 55,3%. A melhora, segundo o titular da pasta municipal, deve-se ao reforço da fiscalização de aglomerações, principalmente em pontos como o Parque Una, Laranjal e Recanto de Portugal. O índice de isolamento recomendado para que as medidas restritivas tenham efeito é de 70%, mas o percentual dificilmente será alcançado, uma vez que boa parte das atividades econômicas no município já foram reativadas.