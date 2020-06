Verba federal deve cobrir 30% de perdas em São Gabriel

Tanto os municípios quanto o estado do Rio Grande do Sul estão na expectativa para receberem o auxílio, sancionado pelo governo federal, que prevê socorro financeiro por conta da pandemia de coronavírus. O prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves, espera um repasse de R$ 8.077.940,80 para o município.

No entanto, o prefeito chamou atenção para duas questões. Primeiro referente ao valor destinado para ações de enfrentamento ao coronavírus. Dos pouco mais de R$ 8 milhões previstos pelo município, cerca de R$ 856 mil serão destinados para a Saúde. O restante será para uso livre visando a reposição de perdas como o repasse de impostos, como o ICMS, podendo ser aplicado no custeio da máquina pública, folha de pessoal e pagamento de dívidas.

"Não estamos recebendo nenhuma ajuda. Estaremos repondo apenas uma pequena parte do que perdemos", argumentou Rossano ao explicar que o município de São Gabriel contabilizará, até o final deste ano, perda superior a R$ 18 milhões. A estimativa é feita pela secretaria da Fazenda. Sendo assim, o valor do auxilio federal vai repor apenas 30% das perdas com a arrecadação.

Para piorar a situação, avalia o prefeito, os administradores municipais terão que trabalhar com a incerteza de que realmente estes valores serão repassados para os municípios e com o desconhecimento de datas, já que não foi definido um calendário. Em live nesta semana, o governador Eduardo Leite afirmou que a previsão da primeira parcela - de um total de quatro prevista - é ser depositada em até 10 dias. Os demais pagamentos, no entanto, ainda não tem data confirmada para acontecerem.