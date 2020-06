Movimento no Aeroporto de Santa Maria foi três vezes maior que o normal em abril

Mesmo com os voos comerciais suspensos por conta da pandemia de coronavírus, o Aeroporto Municipal de Santa Maria continua sendo referência na região Central graças a sua estrutura. No mês de abril, foram realizadas 41 operações de aviação-geral, quase três vezes a mais do que o registrado em meses anteriores. Pousaram no aeroporto aviões de empresas, helicópteros empresariais, jatinhos particulares, entre outros.

"O terminal segue recebendo voos para atender Santa Maria e cidades vizinhas, mostrando sua importância para a Região Central do Rio Grande do Sul", ressaltou o gerente de Segurança Operacional, Aleques Machado Martins. Ressalta-se que os voos da companhia Azul Linhas Aéreas, que opera no aeroporto, ainda seguem suspensos. A expectativa é de que a retomada gradual dos voos comerciais seja na segunda metade de junho.