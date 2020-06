Sapiranga inicia lives com shows na terça-feira

A partir desta terça-feira, Sapiranga apresentará uma série especial com músicos locais. O Projeto Cultura em Live tem como objetivo proporcionar subsídios aos artistas locais, que neste tempo de isolamento social, em função do coronavírus, não estão se apresentando e, portanto, sem renda.

A programação terá início entre 20 e 22 horas, no Centro Municipal de Cultura Lucio Fleck, com os shows do músico, instrumentista e cantor Dênis Braatz e a dupla de sertanejo universitário Anderson & Everton e banda. Na quinta-feira, será a vez dos talentosos artistas Johnny & Zé do Banjo (trazem o Folk de várias vertentes mundiais) e da Banda Mudo Falante.

As apresentações ocorrerão sem aglomerações, contando com a presença das pessoas e equipes indispensáveis para a produção e realização do show virtual. A programação com os demais artistas inscritos das lives será anunciada semanalmente pelas redes sociais da prefeitura.