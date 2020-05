Vereadores de Campo Bom aprovam subsídio a pequenos empresários

Os vereadores de Campo Bom, em sessão extraordinária, avalizaram o projeto de lei do Poder Executivo para alteração na lei do Programa de Incentivo à Geração de Emprego e Renda (PIGE). Com isso, microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenos empresários afetados pela redução de faturamento em virtude da pandemia de coronavírus receberão auxílio mensal para ajudar no custeio de aluguel de seus negócios.

Em contrapartida, os empresários precisarão obedecer a regras específicas para solicitar e continuar recebendo o auxílio do governo municipal. Os subsídios irão variar entre R$ 1,5 mil e R$ 4,5 mil conforme o empreendimento e o total a ser aportado para os benefícios está fixado em R$ 315 mil.