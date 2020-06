Obras viárias de Estrela chegam a 70% de conclusão

Os programas de pavimentação da prefeitura de Estrela - Avançar Cidades e POE/Pimes Badesul - estão com cerca de 70% das obras concluídas. A maioria das ruas contempladas já está asfaltada e com passeio público, faltando somente a sinalização horizontal e vertical, que deve iniciar nesta sexta-feira, a partir do Bairro Boa União.

Pelo Avançar Cidades o investimento do Governo de Estrela, através do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (brde), soma mais de R$ 11 milhões e contempla os bairros das Indústrias, Auxiliadora, Boa União, Cristo Rei (Jardim das Pedras), Imigrantes, Oriental e Pinheiros. Já foi executado o capeamento da Rua João Lino Braun, da Rota do Sol até a estrada General Osório, e da Coronel Brito, no trecho que se estende da Eua Alfredo Arenhart até a via lateral à BR-386.

No Cristo Rei, ocorre a fase de implantação do passeio público e os trabalhos seguem também no Pinheiros e Imigrantes, onde estão sendo executadas a terraplenagem e drenagem das vias que vão ser asfaltadas.

A secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Econômico é a responsável pela execução dos dois programas.

O secretário Paulo Finck salienta que as obras estão adiantadas em relação ao cronograma inicial. Nesta semana ele vistoriou algumas ruas. "A pavimentação muda a vida das pessoas e é fundamental para atrair novos empreendimentos", diz. Finck ressalta que são mais de 40 vias pavimentadas por meio dos dois programas. "São obras que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, um dos nossos compromissos como prefeitura", avalia.