Três pontos de Canela terão barreiras sanitárias nesta sexta-feira

A secretaria municipal de Saúde de Canela vai promover três barreiras sanitárias pela cidade nesta sexta-feira. Todas terão início às 14 horas, e as equipes de saúde estarão espalhadas em frente às unidades básicas dos bairros Canelinha e Santa Marta, e nas imediações do Centro de Feiras.

Nas abordagens aos veículos, serão distribuídos materiais orientativos sobre o novo coronavírus e haverá medição de temperatura dos seus ocupantes, com o uso de termômetro infravermelho. "Para quem precisar, teremos máscaras reutilizáveis, das 45 mil que foram adquiridas para a população", comenta o secretário de Saúde Vilmar Santos.

As barreiras sanitárias aconteceram há algumas semanas em Canela, nos bairros Canelinha e Santa Marta, concomitantemente com a distribuição de máscaras pelas localidades circunvizinhas. A ideia é promover a conscientização da população e verificar se há pessoas com sintomas gripais circulando nas ruas.