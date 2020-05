Canoas promove Dia D da vacinação no sábado

A secretaria municipal da Saúde de Canoas promove, neste sábado, o Dia D da vacinação contra a gripe. A ação visa a imunização de pessoas que se enquadram no público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação e que ainda não foram vacinadas.

A ação acontecerá em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas de Saúde da Família (CSFs) do município e em pontos estratégicos, das 10 às 16 horas. Além das UBSs e CSFs, crianças e adultos também serão vacinados nas Escolas de Ensino Fundamental (EMEF) Odette Freitas e na EMEF Erna Würt, na avenida 17 de Abril, no Guajuviras. Um drive-thru exclusivo para adultos acontecerá no Parque Eduardo Gomes. As crianças não receberão a vacina no drive-thru pela segurança delas.