Ivoti vai testar todos os pacientes com sintomas gripais

Desde esta quinta-feira,a prefeitura de Ivoti vai fazer testes para a Covid-19 em todos os moradores com sintomas de sndrome gripal e no apenas em pacientes internados e profissionais da sade. A ao visa identificar pessoas contaminadas, cuidar e providenciar o isolamento dos casos positivos, evitando a propagao do vrus na cidade.

De acordo com o protocolo criado pelo Comit de Controle de Riscos do Covid-19 do municpio, os testes devem ser aplicados conforme avaliao mdica. Ao procurar os locais de atendimento, o paciente vai ser atendido pela equipe de sade, a qual ir avaliar e decidir qual tipo de teste que ser aplicado, seja atravs do teste rpido ou clnico.

O teste rpido feito com uma pequena amostra de sangue e o resultado sai em 15 minutos. Ele no detecta especificamente o novo coronavrus, mas os anticorpos produzidos aps a infeco, ele aponta se a pessoa testada teve ou no Covid-19. J a coleta da secreo do nariz ou da boca pode ser feita a partir do 3 dia aps o incio dos sintomas e at o 7 dia, pois ao final desse perodo, a quantidade de RNA tende a diminuir.

Os pacientes que receberem a coleta atravs do teste rpido, aguardaro o resultado em at 15 minutos. J para a coleta atravs da secreo do nariz ou da boca, para realizao do teste RT-PCR, os pacientes iro aguardar o resultado em isolamento domiciliar. Aps a chegada do resultado, o mdico ir avaliar e liberar para as atividades, se for testado negativo. "A testagem vai possibilitar a identificao dos casos e consequentemente mantendo isolados se necessrio os casos confirmados, possibilitando assim o retorno s suas atividades caso testar negativo", exalta o prefeito, Martin Cesar Kalkmann.