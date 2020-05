São Borja vai reduzir número de barreiras sanitárias

O Comitê de Gestão de Crise de São Borja promoveu mais uma reunião nesta semana para fazer a avaliação das ações em desenvolvimento em São Borja no enfrentamento à pandemia do Coronavírus. Mesmo com o aumento gradativo do número de casos da doença na cidade, a situação é considerada sob controle. Algumas mudanças, porém, serão promovidas no trabalho de monitoramento e de orientação sanitária, ao mesmo tempo que será intensificado o controle a aglomerações e o desrespeito ao isolamento social.

Depois de dois meses de barreiras sanitárias nos acessos à cidade todo o dia e, em parte do período também à noite, a partir de agora serão priorizados os horários de maior fluxo de pessoas e de veículos. A partir do domingo, nos trevos de acesso às BRs 285, 287 e 472, profissionais da saúde e militares do Exército farão abordagens. Nos domingos, o horário será o mesmo das 16 às 19 horas e nas segundas-feiras, das 7h30min às 9h. Nas quintas e sextas-feiras, das 16 às 19 horas.

Seguem as abordagens também na Estação Rodoviária, mas nos horários de maior fluxo de chegada de passageiros. Trabalho semelhante continuará sendo desenvolvido no Centro Unificado de Fronteira da Ponte da Integração. Em todos os locais, as equipes seguirão com orientações às pessoas e aferição de temperatura, encaminhando os casos suspeitos para a Central de Triagem ou o Hospital Ivan Goulart, dependendo de cada situação.

A secretária municipal de Saúde, Sabrina Loureiro, ressalta que com apoio de agentes comunitários de saúde, serão intensificadas visitas de orientações nas residências e acompanhamento da evolução de pacientes em isolamento domiciliar e sintomas gripais. Essa ação na cidade também vai se ocupar do monitoramento dos locais de maior concentração de pessoas, como bancos e lotéricas, por exemplo. A iniciativa visa evitar aglomerações e repassar orientações. O uso obrigatório de máscaras também será cobrado durante as abordagens que serão realizadas.