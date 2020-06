MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 29/05/2020. Alterada em 01/06 às 03h00min JBS é recomendada a afastar índios do trabalho em Trindade do Sul

Empresa foi notificada pelo MPF e MPT para que tomasse providências com os trabalhadores do grupo de risco /FREDY VIEIRA/ARQUIVO/CIDADES

Os frigoríficos têm sido o foco de surtos de coronavírus em diversas partes do Rio Grande do Sul. A fiscalização aumentou nas plantas, visto que cidades como Lajeado e Passo Fundo, por exemplo, sofreram com uma explosão de casos positivos. Desta vez, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) expediram recomendação conjunta à empresa JBS Aves para que promova o afastamento remunerado dos indígenas que trabalham na unidade do frigorífico, localizada no município de Trindade do Sul. A medida busca garantir o isolamento dos trabalhadores indígenas, uma vez que integram grupo de risco, conforme critérios adotados pelo Ministério da Saúde e demais órgãos de saúde pública.

No documento, o MPF e o MPT recomendam à empresa, como alternativa ao afastamento remunerado dos indígenas, a adoção de medidas como a interrupção do contrato de trabalho; concessão de férias coletivas, integrais ou parciais; suspensão dos contratos de trabalho (lay off); suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação; entre outras permitidas pela legislação vigente, aptas a garantir o distanciamento social. Os órgãos alertam que a dispensa de trabalhadores indígenas, em face da pandemia de Covid-19, pode configurar ato discriminatório, vedado em lei, com a possibilidade da aplicação de sanções penais, além da proibição de obtenção de financiamentos.

A recomendação foi expedida a partir de representação recebida de lideranças das terras indígenas Nonoai e Serrinha, ambas localizadas no RS, na qual afirmavam haver diversos indígenas trabalhando em empresas do ramo de frigoríficos no RS e em SC, já havendo casos confirmados de coronavírus em ambas as terras. Na representação, os indígenas narraram que haviam sido ameaçados de demissão por justa causa por uma das empresas do ramo, caso não comparecessem ao trabalho, bem como orientados a se apresentar portando documentos pessoais, a fim de serem emitidas as rescisões, o que poderia configurar demissão discriminatória.

Procurada pelo Jornal Cidades, a JBS afirmou que seguiu as recomendações dos órgãos federais e os funcionários indígenas já foram afastados, sem prejuízo na remuneração. Não foram informados quantos trabalhadores se enquadram no afastamento. Além disso, reforçaram os protocolos de segurança em todas as unidades.