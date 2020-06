Governo federal libera R$ 287 mil a municípios gaúchos impactados pela seca

O repasse de mais de R$ 1,8 milhão para ações de resposta a desastres naturais foi autorizado nesta quinta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Serão beneficiados municípios de sete estados. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e beneficiarão cerca de 60 mil pessoas.

No Rio Grande do Sul, por conta da estiagem, nove municípios solicitaram os recursos para a compra de kits de alimentos e de assistência humanitária. São eles: Soledade (R$ 21,5 mil), Ivorá (R$ 11,9 mil), Júlio de Castilhos (R$ 22,2 mil), Pareci Novo (R$ 10 mil), Tapera (R$ 15,8 mil), Charrua (R$ 48,2 mil), Fortaleza dos Valos (R$ 19,9 mil), Santa Maria (R$ 60,4 mil) e Bom Jesus (R$ 77,8 mil), totalizando R$ 287,7 mil.

Para receber auxílio emergencial, estados e municípios atingidos por desastres naturais precisam obter o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, deferido pelo governo federal