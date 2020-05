Furto e roubo a veículos têm redução em Lajeado

As ações de inteligência e policiamento ostensivo, associadas também à pandemia do novo coronavírus, estão entre os principais fatores que contribuíram para a diminuição dos índices de roubos e furtos de veículos na cidade de Lajeado. Os dados foram analisados e divulgados pelo Grupo de Gestão Integrada Municipal (GGI) nesta semana.

Conforme os dados, de janeiro a abril de 2019 foram registrados 16 casos de roubo, sendo que no mesmo período de 2020, foram registrados apenas sete, o que representa uma redução de 56% neste indicador. Já o mesmo período no comparativo anual de furtos e roubos, mostrou que em 2019 registram-se 63 casos e, em 2020, foram 50 casos registrados até o mês de abril, o que representa uma diminuição de 21%.

Ainda, de janeiro a abril de 2020, o mês de março foi quando menos ocorrências se registraram, com apenas cinco casos, sendo o menor número registrado desde janeiro de 2019. Os dados também mostraram que os furtos e roubos ocorrem com maior frequência em quintas-feiras e aos sábados, à noite.

Conforme o secretário de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Locatelli, a redução dos índices criminais também está relacionada com as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo eixo de fiscalização do Pacto Lajeado pela Paz. "Toda a fiscalização gera uma sensação de insegurança para o infrator e de segurança para quem cumpre a lei. Quando se trabalha em conjunto, os índices estatísticos melhoram", explicou Locatelli.