Santa Maria terá 24 horas de shows no fim de semana

O mês de aniversário de Santa Maria, que celebrou 162 anos no dia 17 de maio, contará, de sexta para sábado, com 24 horas de shows e apresentações. A ação que encerra o Viva Santa Maria 2020 promoverá a Virada Cultural Solidária, com várias intervenções musicais e culturais ao vivo. O objetivo segue o mesmo, manter a cadeia cultural ativa e garantir renda aos artistas locais, que foram bastante atingidos com as restrições impostas para conter a disseminação do coronavírus.

Das 19h de sexta até as 19h de sábado, as apresentações serão transmitidas pelas redes sociais da prefeitura de Santa Maria. No palco do Theatro Treze de Maio, serão realizadas 12 apresentações ao vivo, além do "Madrugadão Show". "A cultura é um pilar importante, e, neste momento, precisamos assegurar que nossos artistas estão assistidos. Convidamos a todos para prestigiar a Virada Cultural Solidária e celebrar o mês de aniversário de Santa Maria em casa", destacou o prefeito Jorge Pozzobom.

A solidariedade, que tem sido um dos focos principais do festival, também será um dos pontos fortes da Virada Cultural Solidária. No sábado, das 9h às 19h, o projeto Mesa Brasil e a prefeitura irão realizar um drive-thru solidário, em frente ao Theatro Treze de Maio. Basta levar dois quilos de alimentos e, como forma de agradecimento, será doada uma máscara de proteção a quem levar os alimentos.

Estão envolvidos na Virada Cultural Solidária cerca de 70 pessoas, entre artistas, fornecedores e demais colaboradores. O investimento gira em torno de R$ 50 mil. "Esta é mais uma oportunidade de valorizar os nossos artistas, unindo a solidariedade à cultura e à arte", reforçou a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Rose Carneiro.